La Spal retrocede in B. La Fiorentina si salva e Samp e Brescia sperano ancora (Di domenica 19 luglio 2020) Primi verdetti in serie A, soprattutto in coda. La Spal è la prima squadra, dopo 34 turni di campionato, a retrocedere in serie B. Il Brescia, che ha vinto in rimonta 2-1 sugli emiliani, spera ancora. Il Genoa si aggiudica il match -salvezza con il Lecce (2-1 a Marassi), mentre la Fiorentina ottiene la matematica salvezza battendo senza troppa fatica il Torino in casa 2-0. Colpo gobbo della Samp a Parma: sotto di due gol alla fine del primo tempo, i blucerchiati ribaltano e portano a casa la partita (3-2) e sono a un passo dalla salvezza. Il Napoli, vincendo in pieno recupero 2-1 sull'Udinese, resta ancora al sesto posto, mentre il big match della sera Roma-Inter si conclude con un 2-2 che non soddisfa nessuno. L'Inter resta a cinque punti dalla Juventus che lunedì ... Leggi su agi

SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A 34a giornata: Roma-Inter termina 2-2, vittorie per Genoa, Napoli, Brescia, Fiorentina, Sampdoria. La Spal r… - LALAZIOMIA : - infoitsport : Arriva il primo verdetto della Serie A: la SPAL retrocede in B - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: risultati La Spal perde a Brescia e retrocede nel campionato di Serie B - BombeDiVlad : ???? #SerieA - #BresciaSpal 2-1 ?? #MARCATORI: 42' Dabo (S), 69' e 93' Zmrhal (B) ?? #NOTE: Ammoniti: Spalek (B), Re… -