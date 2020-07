In un anno travaso-record di voti da Salvini: sondaggio Tecnè, il miracolo della Meloni. FdI al 16%, ma il confronto è pazzesco (Di domenica 19 luglio 2020) L'anno di Giorgia Meloni. L'ultimo sondaggio Tecnè fotografa l'ascesa da record di Fratelli d'Italia, che negli ultimi 12 mesi hanno guadagnato 9,6 punti. Di contro, dal Papeete a oggi, Matteo Salvini ne ha persi 12. Risultato: a luglio 2020, FdI è al 16%, per la prima volta, mentre la Lega resta il primo partito al 24,9%, ma in calo dello 0,4 rispetto alla settimana scorsa. Alle sue spalle il Pd al 20,2% (in rialzo di 0,2 punti) mentre il Movimento 5 Stelle, al 15%, vede staccarsi di un punto netto dalla Meloni. Mai accaduto. Completa il quadro "maggiore" Silvio Berlusconi, con Forza Italia all'8,3% (+0,1). In generale, nell'ultimo anno, hanno perso le due principali forze della ... Leggi su liberoquotidiano

