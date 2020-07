Il calciomercato è sempre più di moda (Di domenica 19 luglio 2020) Fino a pochi anni fa il calciomercato era un ambito riservato agli appassionati e agli specialisti del settore, come giornalisti, procuratori, osservatori e altri rappresentanti delle professioni tecniche. Oggi, invece, l’astruso mondo delle trattative per il trasferimento o il prestito di un calciatore da una società a un’altra è diventato un ambito del costume, sempre più seguito anche da un pubblico di non esperti. Le cosiddette “finestre di mercato”, che si aprono in determinati periodi dell’anno, attirano sempre di più l’attenzione delle cronache e si trasformano, specialmente d’estate, in un motivo di conversazione ai limiti del gossip. Tornerà davvero l’attaccante croato Mario Madzukic, ex dell’Atletico Madrid e della Juventus, a ... Leggi su sportface

calciomercato_m : SOCIAL - Demme: 'Forza Napoli sempre!' - sportli26181512 : Fiorentina, Cutrone: 'Iachini ha sempre creduto in me, era solo questione di tempo. Ribery fenomeno': Intervenuto a… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? Ore sempre più calde per il futuro di Victor #Osimhen Intanto l'attaccante nigeriano pubblica alcuni saluti a lui dedi… - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Milan, per l’attacco è sempre di moda il nome di Schick - capuano_felix : RT @BombeDiVlad: ???? Ore sempre più calde per il futuro di Victor #Osimhen Intanto l'attaccante nigeriano pubblica alcuni saluti a lui dedi… -

Ultime Notizie dalla rete : calciomercato sempre Calciomercato Inter, idea a sorpresa dal Napoli! E un nome si avvicina… Cittaceleste.it Il calciomercato è sempre più di moda

Oggi le notizie di calciomercato sono sulla bocca di tutti e sono sempre più seguite, soprattutto dal pubblico più giovane, anche sui mezzi generalisti come la Rai. Il calciomercato è in auge. Le ...

Calciomercato Milan, settimana decisiva per Donnarumma

Il Milan si prepara a quella che sarà una prossima sessione di mercato importantissima, specie in chiave innesti. Attenzione però ad un altro argomento prioritario, ovvero quello legato al rinnovo di ...

Oggi le notizie di calciomercato sono sulla bocca di tutti e sono sempre più seguite, soprattutto dal pubblico più giovane, anche sui mezzi generalisti come la Rai. Il calciomercato è in auge. Le ...Il Milan si prepara a quella che sarà una prossima sessione di mercato importantissima, specie in chiave innesti. Attenzione però ad un altro argomento prioritario, ovvero quello legato al rinnovo di ...