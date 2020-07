Hamilton vince il GP d'Ungheria, Ferrari fuori dal podio (Di domenica 19 luglio 2020) Gran Premio senza sorprese sul circuito d'Ungheria, dove Lewis Hamilton ha inanellato l'ennesima vittoria. Le Mercedes si sono imposte in una gara senza storia: doppiate entrambe le Ferrari doppiate (Leclerc solo 11esimo e Vettel sesto) e Max Verstappen sul secondo gradino del podio con la sua Red Bull a fare da ripieno in un panino d'argento, con Bottas terzo. Prima della gara Hamilton si è inginocchiato a sostegno alla campagna Black Lives Matter, ma sembra che anche in questa occasione non ci sia stata unità tra i piloti in gara: il pilota inglese era l'unico a indossare la maglietta con lo slogan del movimento mentre qua e là comparivano le altre con la scritta 'End racism'. Leggi su agi

L’olandese fa una gara capolavoro, specie dopo quanto combinato nel giro di formazione, andando a muro e rompendo il braccetto anteriore sinistro e la sua ala anteriore. I meccanici però riescono a fa ...

