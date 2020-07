Giustizia: Costa, da governo legge salva correnti per conservare status quo (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Questa settimana si rischia un uno-due devastante per la Giustizia, in nome della conservazione allo stato puro. La maggioranza infatti da un lato presenterà la legge 'salva-correnti' del Csm, dall'altro si appresta ad affossare la proposta sulla 'separazione delle carriere'. Hanno deciso di salvare lo status quo sulla Giustizia, sul Csm, sull'ordinamento giudiziario". Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del movimento azzurro. "Di fronte ad un'occasione irripetibile di votare a stragrande maggioranza il sorteggio per il Csm, il governo gialloverde si chiude a riccio e presenta un sistema elettorale su cui le ... Leggi su iltempo

