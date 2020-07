‘Gf Vip 3’, Francesco Monte ospite in radio parla della sua nuova carriera nella musica, poi svela come procede la sua storia con Isabella De Candia (Di domenica 19 luglio 2020) Sabato 18 luglio, l’ex tronista e gieffino Francesco Monte, è stato ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli su radio radio. La trasmissione si è aperta con l’ascolto del primo brano di Monte, intitolato Siamo già domani e uscito venerdì 17 luglio su tutte le piattaforme digitali. Giada ha poi esordito facendo i complimenti a Francesco non solo per il nuovo pezzo già trasmesso dalle radio, ma anche per il grande successo ottenuto a Tale e Quale Show, il programma di Rai1 che ha mostrato a tutti le sue doti canore. A proposito di ciò l’ex tronista ha rivelato di essersi voluto mettere in gioco e ... Leggi su isaechia

