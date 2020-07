Genoa-Lecce, Marroccu: “Lotta salvezza? Campionato che si deciderà all’ultimo minuto” (Di domenica 19 luglio 2020) “E’ un Campionato che si giocherà fino all’ultimo minuto, distanziare gli avversari sarebbe un grande passo, ma non decisivo“. Lo ha detto il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Lecce, match decisivo per le sorti delle due squadre nel Campionato di Serie A. Leggi su sportface

