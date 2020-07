Gemma Galgani lancia un appello: ”aiutiamo a trovare l’amore ad Emma Marrone e Stefano De Martino” (Di domenica 19 luglio 2020) Tra “Uomini e donne” e “Temptation Island” è senz’altro Maria De Filippi la regina di cuori di Canale 5. Con i suoi programmi da anni aiuta a trovare l’anima gemella e a fare il punto sulla propria relazione di coppia. Ecco perché, in questa calda estate, i molti personaggi single del mondo dello showbiz possono idealmente affidarsi a lei che, nelle vesti di Cupido, ha una certa esperienza. Tra coloro che, inaspettatamente, stanno trascorrendo questi mesi in versione solitaria c’è anche il suo pupillo, Stefano De Martino. L’ex ballerino di “Amici” è stato sostenuto da Maria in ogni sua scelta e, anche adesso che è passato alla concorrenza Rai, i due si sentono spesso e sono rimasti in ottimi rapporti. La De Filippi rimarrà sempre la sua mentore, la ... Leggi su aciclico

