«Essere donna è l’unico pregio che ha la Azzolina. Per il resto è un’incapace: spara solo supercazzole» (Di domenica 19 luglio 2020) Libero intervista Daniela Santanché. Il tema è la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che in un’intervista rilasciata negli ultimi giorni ha dichiarato di Essere presa di mira solo perché è una donna ed è dei 5 Stelle. La Santanché, diciamo così, non gliele manda a dire. Replica: «Essere donna è l’unico pregio che ha la Azzolina. Per il resto è un’incapace: ogni volta che parla, spara solo supercazzole. La piantasse allora di tirare in ballo la questione femminile: così fa un danno alle altre donne, le fa sembrare tutte incapaci, tirandole verso il basso, al suo livello. Vorrei ... Leggi su ilnapolista

