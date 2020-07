Deputato Lega: “23 migranti in quarantena fuggiti da Gualdo Cattaneo”. Due ritrovati (Di domenica 19 luglio 2020) Si sarebbero perse le tracce di alcuni dei 25 migranti che erano stati trasferiti a Gualdo Cattaneo da Agrigento e che erano sottoposti a regime di quarantena precauzionale. A denunciarlo è il Deputato della Lega Virginio Caparvi, che in mattinata ha incontrato il sindaco del comune umbro (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). In un primo momento, dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo si erano allontanati 23 migranti, poi due di loro sono stati ritrovati in buone condizioni di salute. “La gestione dei migranti da parte del governo è stata a dir poco superficiale”, ha dichiarato il primo cittadino Enrico Valentini. Leggi su tg24.sky

ITALEXIT_noeuro : RT @LegaSalvini: ??LA GIORNALISTA CHIARA GIANNINI CON IL DEPUTATO DELLA LEGA GIANNI TONELLI: 'VI SEMBRANO PERSONE CHE SCAPPANO DALLA GUERRA?… - Frankydecima : RT @SkyTG24: Deputato Lega: “23 migranti in quarantena fuggiti da Gualdo Cattaneo” - picc_pic : RT @SkyTG24: Deputato Lega: “23 migranti in quarantena fuggiti da Gualdo Cattaneo” - AnnaMaritati : RT @SkyTG24: Deputato Lega: “23 migranti in quarantena fuggiti da Gualdo Cattaneo” - MarcelloHannib1 : @SkyTG24 Deputato della LEGA ??? Invece di guardare quanti migranti fuggono... perché non guardi quanti commerci… -