Dani Alves al Barcellona: “Perdere Messi l’errore più grande della storia” (Di domenica 19 luglio 2020) Le dure critiche di Leo Messi hanno lasciato il segno. La Pulce non ha risparmiato parole durissime al suo Barcellona, uscito sconfitto nel testa a testa col Real Madrid nella Liga, finita poi nella bacheca dei Blancos. Si vocifera anche di un possibile divorzio tra il fuoriclasse argentino e la squadra catalana. L'ex terzino blaugrana Dani Alves spera che questo scenario non si verifichi.caption id="attachment 897727" align="alignnone" width="1024" Dani Alves (getty images)/captionLE PAROLE DI AlvesDani Alves ha commentato questa ipotesi ai microfoni di Radio Catalunya: "Messi è un vincente, non gli piace perdere ed è normale che si arrabbi. Vuole sempre vincere, esattamente come me. Lui è sempre ... Leggi su itasportpress

