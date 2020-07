C'era una volta a... Hollywood: all'asta le auto usate da Brad Pitt e Leonardo DiCaprio (Di domenica 19 luglio 2020) Ad agosto sarà possibile acquistare all'asta le auto usate per le riprese di C'era una volta a... Hollywood e usate da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Le auto usate per C'era una volta a... Hollywood saranno messe all'asta, permettendo ai fan di entrare in possesso di uno dei veicoli usati da Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sul set. L'appuntamento, che si svolgerà anche online, per i potenziali compratori è per il 26 e il 27 agosto ed è organizzato da Prop Store. Riuscire ad aggiudicarsi le auto scelte da Quentin Tarantino per ... Leggi su movieplayer

borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - francescocosta : John Lewis era una delle persone più coraggiose, ambiziose e altruiste nelle cui vite io mi sia mai imbattuto. Un e… - borghi_claudio : Quando vi dicevamo che tutto il resto era fumo e che nel piatto gualtieri ci aveva messo una sola pietanza (marcia)… - una_Promessa : non so se lo sai, ma il film di pocahontas è molto criticato per aver un po' romanticizzato la vera storia di poc…… - emergency_live : Elisoccorso in azione sul Gran Sasso. In programma c’era di vedere l’alba da Corno Grande, la vetta per eccellenza… -

Ultime Notizie dalla rete : era una I diari di Mennea, solo un appunto: 19”72 alle 15.20. Era il mondiale... La Gazzetta dello Sport PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-UDINESE: Milik entra e segna. De Paul, che giocatore!

Ospina 6,5 – C’era poco da fare sulla conclusione di De Paul, nella ripresa invece dimostra di poterci mettere ampiamente del suo con una paratissima sul rasoterra di Lasagna. Un intervento favoloso.

GIANNI BREZZA, MARITO LORETTA GOGGI/ Francesco De Roberti gli cambiò la vita

Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi, la sua vita cambiò grazie all’incontro con il regista Francesco De Roberti che lo fece recitare in Ragazze della Marina. Loretta Goggi in compagnia de ...

Ospina 6,5 – C’era poco da fare sulla conclusione di De Paul, nella ripresa invece dimostra di poterci mettere ampiamente del suo con una paratissima sul rasoterra di Lasagna. Un intervento favoloso.Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi, la sua vita cambiò grazie all’incontro con il regista Francesco De Roberti che lo fece recitare in Ragazze della Marina. Loretta Goggi in compagnia de ...