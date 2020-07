Call Of Duty 2020: Ambientazioni, Mappe e Missioni in Anteprima (Di lunedì 20 luglio 2020) Secondo dei rumors il nuovo Call Of Duty si intitolerà Black Ops Cold War, tuttavia di recente sul Microsoft Store è comparso un certo The Red Door, il quale potrebbe rappresentare una sorta di nome in codice temporaneo per Call Of Duty 2020. Quest’oggi alcuni dataminer hanno scovato i contenuti presenti nel nuovo Call Of Duty 2020, tra Mappe, Missioni e Ambientazioni. Vi riportiamo il tutto a seguire. Call Of Duty 2020: Tutti i contenuti in Anteprima Partiamo dalle Missioni con le relative Ambientazioni che troverete nella campagna giocatore singolo: K.G.B. ... Leggi su gamerbrain

filu64 : @XboxSupport call of duty warzone è uno dei più bei giochi prodotti negli ultimi anni ma per colpa del cross play N… - BlesiCool : Dinero Sucio -Call of Duty Warzone - infoitscienza : Call of Duty 2020: leak svela ambientazioni, mappe e Zombie - infoitscienza : Call of Duty 2020, i dataminer hanno ottenuto delle informazioni da The Red Door - maelledevervux : se sparisco è perché sto giocando a call of duty???? -