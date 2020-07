Buffon rinvia le nozze con D’Amico, mentre la ex Seredova si gode la vita da neomamma (Di domenica 19 luglio 2020) Ancora niente nozze per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: secondo le indiscrezioni del settiminale Nuovo, il matrimonio tra il campione della Juventus e la giornalista sportiva tarderebbe ad arrivare per decisione dello stesso calciatore. I due si sono avvicinati nel 2014 ed hanno avuto un figlio di nome Leopoldo Mattia, che ha quattro anni, eppure i fiori d’arancio non sono ancora arrivati. In base a quanto si è appreso dalle pagine del settimanale sopracitato, Gigi avrebbe deciso di concentrarsi sul suo lavoro per raggiungere il traguardo della Champions League e di rimandare il matrimonio finché non appenderà definitivamente i guantoni al chiodo, in modo da potersi dedicare unicamente alla famiglia. Il motivo della decisione, se fosse veritiero, sarebbe più che comprensibile, visto che Gigi ha altri due splendidi ... Leggi su dilei

