Bari, abbandonato neonato nella termoculla di una chiesa, il piccolo trasferito subito in ospedale, ora ricoverato in terapia intensiva (Di domenica 19 luglio 2020) Nelle prime ore di oggi è stato abbandonato un neonato appena nato nella termoculla della chiesa di San Giovanni Battista. La chiesa di San Giovanni Battista si trova in via Arcidiacono Giovanni a Poggiofranco. La termoculla ha dei sensori che lanciano un allarme nel caso in cui sentono il calore della presenza di un bambino. Il parroco della chiesa stamattina ha sentito l’allarme e si è precitato fuori, ha visto la presenza del neonato e si è subito attivato per avvisare i soccorsi. Sul posto in pochi minuti sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza che ha provveduto a trasferire il piccolo al Policlinico di Bari. Ora il ... Leggi su baritalianews

