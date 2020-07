Zingaretti: ‘Conte in Ue ci rappresenta al meglio. Alleanza di governo attaccata da chi ci teme. Ponte sullo stretto? Decideranno i siciliani’ (Di sabato 18 luglio 2020) Il sostegno al premier Giuseppe Conte, impegnato in queste ore nel consiglio europeo che si preannuncia decisivo per lo stanziamento del Recovery fund, e la conferma che l’Alleanza di governo punta a durare (almeno stando alle volontà del fronte Pd). Il segretario dem Nicola Zingaretti, intervenendo a Morgantina (Enna) in Sicilia nel corso dell’assemblea regionale per l’elezione di Anthony Barbagallo, ha ribadito l’appoggio all’esecutivo e soprattutto alla coalizione che li vede a fianco dei 5 stelle. Secondo il leader e presidente del Lazio, la battaglia cruciale è quella che il premier sta giocando in Europa in queste ore. “Credo che l’Italia”, ha detto, “e il premier Conte stiano conducendo una battaglia giusta per il lavoro, per lo sviluppo, per l’Europa, ... Leggi su ilfattoquotidiano

