Tromba d’aria nel Catanese: scoperchiato il tetto di una casa di riposo, strade allagate (Di sabato 18 luglio 2020) Un’altra bomba d’acqua si è abbattuta in Sicilia: dopo Palermo, questa volta il maltempo ha colpito la provincia di Catania. Le forti piogge hanno reso necessario l’intervento sommozzatori dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio una Tromba d’aria ha attraversato i comuni di Ramacca e Scardia, scoperchiando anche il tetto di una casa di riposo. Gli anziani ospiti sono stati messi in salvo dal personale della struttura e subito sono intervenuti i pompieri. A Ramacca, in particolare, la Tromba d’aria ha divelto gli alberi, facendo sollevare la pavimentazione stradale che copriva le radici. Le strade di Scordia si sono trasformate in vorticosi torrenti per l’acqua caduta e diverse persone sono state soccorse e messe in salvo dai vigili del fuoco e ... Leggi su ilfattoquotidiano

