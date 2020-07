Totti e Bowie, un re e un Duca per la Festa di Roma - (Di sabato 18 luglio 2020) Cinzia Romani La rassegna dedicata al cinema annuncia la collaborazione con Cannes sui film selezionati Intanto, ci saranno Totti e David Bowie, icone pop che illuminano l'erigenda Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre), alla sua quindicesima edizione. Una celebrità local-popolare e l'altra internazionale, a sancire una vocazione d'intenti. E, in tempi di pandemia, non è poco. Come importante è la collaborazione con il Festival di Cannes, con il patron Thierry Frémaux non solo in passerella Romana, ma lesto a elargire una decina di film etichettati dalla prestigiosa Croisette, chiusa per Covid. «A Roma, con la sua Festa, la sua storia e il suo spirito, il cinema è più vivo che mai», ... Leggi su ilgiornale

