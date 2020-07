Tasse, niente proroga delle scadenze dopo il 20 luglio per imprese e partite Iva (Di sabato 18 luglio 2020) niente proroga della scadenza delle Tasse oltre il 20 luglio per imprese e partite Iva. Un nuovo slittamento, ha spiegato in commissione alla Camera il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa , ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : Autostrade, Ilva, Alitalia, gronda di Genova, Mes, riforma della giustizia, taglio delle tasse, riapertura delle sc… - daria_meinardi : @giangoSGV @pdnetwork Le tasse devono essere proporzionali ai guadagni, se non abbiamo guadagnato non dobbiamo paga… - Cristin10370946 : @jimmomo Chi ha figli che frequentano l 'università ha pagato le tasse universitarie senza riduzioni, nonostante le… - BonardiB : @fsalvaggio Magari! Lombardia e Veneto chiuse e niente più tasse spedite a Roma ! Ops 54 % delle tasse arrivano dal… - SBerritta : Niente rinvio delle tasse.Tanti piccoli saranno costretti a chiudere.Monta la rabbia e la delusione. ma se non paga… -