Qualifiche Gp Ungheria, Stroll: "Domani voglio tanti punti" (Di sabato 18 luglio 2020) Ci sono due Racing Point in seconda fila nel Gran Premio d'Ungheria, le prime dietro le imprendibili Mercedes. Tra le due Rp20 però la prima è quella di Lance Stroll , terzo con un ritardo di 0"930 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Perplesso ieri, deluso oggi. Max Verstappen in Ungheria ha trovato un sacco di difficoltà da affrontare e la Qualifica andata in scena sabato pomeriggio ha confermato quanto in salita sia la ...Così a caldo Lewis Hamilton commenta la pole position numero 90 in carriera conquistata al Gran Premio d'Ungheria. Per la Mercedes è l'ennesima doppietta in prima fila e l'inglese rivolge un pensiero ...