Pozzuoli, fuochi d’artificio per festeggiare nascita: scoppia incendio (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – incendio e polemiche a Pozzuoli, nel Napoletano, dove la scorsa notte è divampato un rogo a seguito dell’esplosione di fuochi d’artificio nei pressi dell’Ospedale flegreo Santa Maria delle Grazie. Quest’ultimi sono stati innescati per festeggiare una nascita. L’esplosione dei fuochi pirotecnici ha però causato un incendio di vaste dimensioni, nell’area verde e il parcheggio circostante al nosocomio. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Per domare le fiamme i pompieri si sono serviti di ben 4 autobotti, mentre, a causa del forte vento le fiamme sono divampate pericolosamente creando l’aria nella zona difatti ... Leggi su anteprima24

