Paragone contro tutti: «L’Europa è il più grande inganno in corso. Conte? Un avvocaticchio» – Il video (Di sabato 18 luglio 2020) Sono parole di fuoco quelle di Gianluigi Paragone. Il giornalista e senatore (ex M5s) in una diretta su Facebook da una parte attacca Conte per l’accordo con i Benetton sul caso Autostrade, dall’altra non risparmia critiche sulla trattativa tra Italia e Europa sul Recovery Fund. «tutti vogliono perdere come hanno perso i Benetton. Prima parlavano di “revoca senza se e ma”, adesso applaudono le mani a Conte, un “avvocaticchio” capace di accomodarsi in mediazioni così al ribasso». Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievIl tuo browser non supporta il tag iframe «Togliti il tricolore dalla mascherina, non è cosa per te» dice rivolgendosi al premier italiano. «Non ne sei degno. Tieniti, invece, la medaglietta con le ... Leggi su open.online

FrancescoTagli : RT @Open_gol: «Togliti il tricolore dalla mascherina, non è cosa per te» Così il senatore ha attaccato su Facebook il presidente del Consi… - Open_gol : «Togliti il tricolore dalla mascherina, non è cosa per te» Così il senatore ha attaccato su Facebook il presidente… - VincenzoFloris : RT @GeMa7799: Gianluigi Paragone contro Conte: 'Maledetto, togliti la bandiera dalla mascherina che non onori l'Italia con le caz*** europe… - SuperStufo : RT @LegaPremier: Gianluigi Paragone contro Conte: 'Maledetto, togliti la bandiera dalla mascherina che non onori l'Italia con le caz*** eur… - MariellaMioBea : RT @GeMa7799: Gianluigi Paragone contro Conte: 'Maledetto, togliti la bandiera dalla mascherina che non onori l'Italia con le caz*** europe… -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone contro Paragone contro Conte: "Non onori l'Italia in Europa, togli il Tricolore dalla mascherina" ilGiornale.it Turismo nell’era Covid, il savonese traina la risalita in Liguria: dimezzata la perdita di presenze

Liguria. Dal meno 91,57% di maggio al meno 49,96% di presenze turistiche dell’ultima settimana di giugno. È racchiusa tra queste due cifre la veloce ripresa del turismo ligure dopo il trauma del lockd ...

L’attuale esecutivo ha messo l’Italia in ginocchio, parola di Marco Mori

Il Governo Conte ha paventato l’ipotesi di un prolungamento dello stato di emergenza fino alla fine dell’anno. Una decisione da subito criticata da larga parte dell’opposizione parlamentare, ma anche ...

Liguria. Dal meno 91,57% di maggio al meno 49,96% di presenze turistiche dell’ultima settimana di giugno. È racchiusa tra queste due cifre la veloce ripresa del turismo ligure dopo il trauma del lockd ...Il Governo Conte ha paventato l’ipotesi di un prolungamento dello stato di emergenza fino alla fine dell’anno. Una decisione da subito criticata da larga parte dell’opposizione parlamentare, ma anche ...