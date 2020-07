Papà e bambina di 4 anni in braccio cadono dalle scale: la piccola è grave (Di sabato 18 luglio 2020) Cade con la figlioletta in braccio: feriti papà della Lombardia con la piccola. Il turista di 46 anni ieri mattina è scivolato sulle scale insieme alla bimba di 4 anni mentre la stringeva tra le ... Leggi su leggo

f_uccheddu : RT @Laila1231320: Vorrei tornare indietro nel tempo a quando da bambina scappavo in giardino sotto la pioggia mamma urlava di rientrare e… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Papà e bambina di 4 anni in braccio cadono dalle scale: la piccola è grave - Marco_chp1 : RT @leggoit: Papà e bambina di 4 anni in braccio cadono dalle scale: la piccola è grave - leggoit : Papà e bambina di 4 anni in braccio cadono dalle scale: la piccola è grave - impaziente0 : @lasoncini Non la consolerà, anche perché statisticamente irrilevante, ma a casa nostra ancora diciamo alla moccios… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà bambina Zanardi, la moglie Daniela al suo fianco: "Riuscirà a farcela" Corriere della Sera