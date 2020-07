Palamara “processa” le correnti delle toghe: sistema degenerato, carrierismo sfrenato (Di sabato 18 luglio 2020) In vista dell’avvio del processo disciplinare a suo carico davanti al collegio della sezione del Csm, previsto con l’udienza di martedì prossimo, 21 luglio, Luca Palamara avverte i suoi colleghi che quel processo al quale vogliono sottoporlo non sarà una passeggiata di salute per nessuno. Né per lui, né per gli altri, i suoi colleghi. Quelli che lo giudicheranno, a vario titolo. E quelli che, comunque, stanno seguendo gli esiti di questa vicenda che traccia, necessariamente, uno spartiacque, un prima e un dopo, nella giustizia e nella magistratura. In discussione, dovunque, al Csm come all’Associazione Nazionale Magistrati che lo ha espulso, così come nel processo che si celebrerà ad un certo punto a Perugia, Palamara vuole portare sul banco degli imputati il sistema ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Palamara “processa” le correnti delle toghe: sistema degenerato, carrierismo sfrenato - Brownfox_51 : RT @pietroalessand7: Bruno Vespa lo processa e lo inchioda: come fa un leghista ad andare sereno davanti a un magistrato????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara “processa”