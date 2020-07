Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni (Di sabato 18 luglio 2020) Il testo dell'art. 345 c.p.La ratio dell'art. 345 c.p. e il bene giuridico tutelatoLa condotta sanzionata dall'art. 345 c.p.La penaElemento soggettivoIl testo dell'art. 345 c.p.Torna su L'art. 345 del codice penale dispone: "Chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619". La ratio dell'art. 345 c.p. e il bene giuridico tutelatoTorna su L'art. 345 c.p. è un illecito comune, non proprio né qualificato, dacchè può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della Pubblica Amministrazione, potenzialmente vilipeso dall'inopina... Leggi su studiocataldi

ardovig : @sole24ore Cose fatte all''alonsanfant', come dice un mio amico, senza offesa per la Marsigliese. - StudioCataldi : Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni: Il testo dell'art. 345 - StudioCanu : Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni - lupainthenorth : @annoiatoh24 mi sento offesa pure io che sto all’estremo nord, secondo me la sardegna è una delle regioni più belle… - AleBianchi37 : RT @Illy_chu: La gente che critica gli Uffizi per aver lasciato che Chiara Ferragni facesse uno shooting e un tour privato della galleria p… -

Ultime Notizie dalla rete : Offesa all Rogo ThyssenKrupp, pena sospesa per un manager: ha fatto ricorso. Famigliari vittime: “Offesa… Il Fatto Quotidiano Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni

Dubbi si sono posti in dottrina circa l'esatta esegesi dell'espressione "per disprezzo verso l'Autorità", che difatti ha dato la stura a molteplici interpretazioni (più o meno restrittive in ordine ...

Mocerino passa con De Luca. Che difende Beneduce: ancora innocente

Ormai i cambi di casacca sono all’ordine del giorno ... Nelle prossime ore presenterò una querela perché non si possono offendere in questo modo i medici lombardi, le istituzioni lombarde ...

Dubbi si sono posti in dottrina circa l'esatta esegesi dell'espressione "per disprezzo verso l'Autorità", che difatti ha dato la stura a molteplici interpretazioni (più o meno restrittive in ordine ...Ormai i cambi di casacca sono all’ordine del giorno ... Nelle prossime ore presenterò una querela perché non si possono offendere in questo modo i medici lombardi, le istituzioni lombarde ...