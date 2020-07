MotoGP, GP Spagna 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Quartararo davanti (Di sabato 18 luglio 2020) Fabio Quartararo si prende il fastest lap al termine delle prove libere 3 del Gran Premio di Spagna. La mattinata della giornata di sabato è stata aperta da un gran giro del francese del team Petronas in 1:36.806 davanti a Miller e Mir. Quarta posizione per il campione del mondo Marquez, poi Vinales, Crutchlow, Morbidelli e un positivo Rossi, balzato in ottava piazza. Dentro al Q2 ci saranno anche gli italiani Bagnaia e Dovizioso mentre Petrucci sarà costretto a giocarsi l’accesso alla lotta per la pole dal Q1. classifica tempi – prove libere 3 GRAN PREMIO DI Spagna Quartararo 1:36.806 Miller +0.052 Mir +0.102 Marquez +0.223 Vinales +0.240 Crutchlow +0.293 Morbidelli ... Leggi su sportface

