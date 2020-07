Monge, in fuga dai propri ruoli, guidati dal presentimento (Di domenica 19 luglio 2020) Le omissioni possono essere volontarie o meno, possono essere reati o perdite di memoria o rimozioni inconsce: tutte queste varianti si ritrovano nelle pagine dell’ultimo romanzo di Emiliano Monge, Le omissioni (La Nuova Frontiera, pp. 352, € 19,00) il cui titolo italiano è stato dunque felicemente sostituito all’originale, No contar todo, perché prefigura quella strategia del «non detto», che i protagonisti utilizzeranno largamente nelle loro vite, con non indifferenti conseguenze. Solo in apparenza, il romanzo sembra un ennesimo caso di … Continua L'articolo Monge, in fuga dai propri ruoli, guidati dal presentimento proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

NaptuneM : RT @VentagliP: Da #TerraBruciata a #LeOmissioni di @MongeEmiliano @nuovafrontiera Dai migranti alla storia di tre uomini della famiglia M… - nuovafrontiera : RT @VentagliP: Da #TerraBruciata a #LeOmissioni di @MongeEmiliano @nuovafrontiera Dai migranti alla storia di tre uomini della famiglia M… - danielgr31 : RT @VentagliP: Da #TerraBruciata a #LeOmissioni di @MongeEmiliano @nuovafrontiera Dai migranti alla storia di tre uomini della famiglia M… - MongeEmiliano : RT @VentagliP: Da #TerraBruciata a #LeOmissioni di @MongeEmiliano @nuovafrontiera Dai migranti alla storia di tre uomini della famiglia M… - VentagliP : Da #TerraBruciata a #LeOmissioni di @MongeEmiliano @nuovafrontiera Dai migranti alla storia di tre uomini della f… -

Ultime Notizie dalla rete : Monge fuga Monge, in fuga dai propri ruoli, guidati dal presentimento | il manifesto Il Manifesto Monge, in fuga dai propri ruoli, guidati dal presentimento

Le omissioni possono essere volontarie o meno, possono essere reati o perdite di memoria o rimozioni inconsce: tutte queste varianti si ritrovano nelle pagine dell’ultimo romanzo di Emiliano Monge, Le ...

Le omissioni possono essere volontarie o meno, possono essere reati o perdite di memoria o rimozioni inconsce: tutte queste varianti si ritrovano nelle pagine dell’ultimo romanzo di Emiliano Monge, Le ...