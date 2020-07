Laura Castelli ha davvero detto che, vista la mancanza di clienti, i ristoratori devono cambiare mestiere? (Di sabato 18 luglio 2020) davvero Laura Castelli ha detto che, visto che sono senza clienti, i ristoratori devono cambiare mestiere? Probabilmente il pregiudizio diffuso nei confronti del viceministro all’Economia – non nuova, in verità, a uscite sopra le righe – ha condizionato il dibattito intorno a una frase pronunciata nel corso della serata di ieri, nell’edizione del 17 luglio del Tg2 Post. LEGGI ANCHE >Per Laura Castelli il problema delle mascherine è che gli italiani le vogliono personalizzate Laura Castelli e la questione dei ristoratori che devono cambiare mestiere Cosa ha ... Leggi su giornalettismo

msgelmini : Laura #Castelli, invece di andare in tv e farci improbabili lezioni di economia politica, abbia più rispetto per ch… - FrancescoTagli : RT @msgelmini: Laura #Castelli, invece di andare in tv e farci improbabili lezioni di economia politica, abbia più rispetto per chi lavora,… - AndreaLisi15 : RT @RadioSavana: Laura Castelli (M5s), vice Ministro economie e finanze: 'Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere.… - Gioppino91 : RT @RadioSavana: Laura Castelli (M5s), vice Ministro economie e finanze: 'Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere.… - italiafirst : RT @RadioSavana: Laura Castelli (M5s), vice Ministro economie e finanze: 'Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere.… -