L'Atalanta si ferma sul più bello: pari nella "fatal" Verona (Di sabato 18 luglio 2020) Riecco la "fatal" Verona: stavolta è l'Atalanta a inciampare al Bentegodi e a fermare la sua corsa sfrenata a suon di vittorie. Finisce 1-1 il primo anticipo della 34esima giornata di Serie A, e la squadra di Gasperini per l'occasione di chiudere matematicamente il discorso Champions. I bergamaschi salgono a 71 punti con l'Inter a -6 dalla Juventus, mentre il Verona di porta a 45. Le reti nel secondo tempo con Pessina che risponde al vantaggio nerazzurro firmato da Zapata. L'Hellas di Juric squalificato si presenta con un 3-4-2-1 con Salcedo punta unica supportato da Pessina e Zaccagni. Stesso modulo per Gasperini che davanti piazza Zapata con Malinovskyi e Gomez poco dietro. Al 13' prima occasione per l'Atalanta, con Zapata che tocca per Pasalic solo davanti al portiere ma ... Leggi su iltempo

RaiSport : ?? Il #Veorona ferma l'#Atalanta Al Bentegodi finisce 1-1: #Pessina risponde a #Zapata. I nerazzurri salgono al sec… - Fiorentinanews : Juric fa lo scherzetto a Gasperini: L'Hellas ferma l'Atalanta #SerieA - 100x100Napoli : #SerieA - È 1-1 tra Atalanta e Verona - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Verona ferma l’#Atalanta: 1-1 al Bentegodi, #Gasperini a -6 dalla #Juve - GiuseAndre : RT @Corriere: Verona-Atalanta 1-1: a Zapata risponde Pessina, si ferma la corsa di Gasperini -