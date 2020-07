Larissa Iapichino, 18 anni e un salto nel futuro (Di sabato 18 luglio 2020) Dice che le sembrava di volare. A 18 anni – li compie oggi – Larissa Iapichno ha fatto un salto nel futuro, lì dove i sogni prendono forma. È successo al meeting di Savona: 6,80 nel lungo, specialità di famiglia. È il dna che ha preso la rincorsa, ma è Larissa che è atterrata vicino ai record della mamma, Fiona May, stella dell’atletica italiana. Fiona aveva diciotto anni e mezzo – era il 1988 – quando arrivò a saltare a 6,82 metri, record migliorato e paletto fissato a 7,11 metri dieci anni dopo. Con la misura ottenuta al meeting di Savona, Larissa è seconda al mondo nelle liste stagionali di salto in lungo, davanti a lei la serba Ivana Spanovic. Leggi su vanityfair

Diciotto anni oggi, e altrettanti temi per un autoritratto d'autore: Larissa Iapichino, dopo l'exploit di giovedì nel lungo sulla pedana di Savona - un 6.80 che profuma intensamente di futuro - si rac ...