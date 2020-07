Juventus, Rabiot: «Lazio? Non è decisiva, ma vogliamo vincere» (Di sabato 18 luglio 2020) Adrien Rabiot ha parlato della Juventus ai microfoni di Sky Sport: le dichiarazioni del centrocampista bianconero Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha fatto il punto della situazione in casa bianconera ai microfoni di Sky Sport. ULTIME PARTITE – «Penso che contro il Milan sia accaduto qualcosa di atipico, a se stante, qualcosa di difficile da spiegare, che non è razionale. Per il resto è vero che dobbiamo gestire meglio le partite e può essere che sia dovuto al momento in cui siamo un po’ più in difficoltà, abbiamo meno il controllo del pallone e sono venute fuori queste partite, ma ad esempio contro l’Atalanta abbiamo reagito bene e ci siamo ripresi. Anche contro il Sassuolo che è un avversario difficile non abbiamo perso, quindi è ... Leggi su calcionews24

