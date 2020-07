Julio Cruz e il retroscena con Mihajlovic: “Arrivammo a litigare dopo due o tre colpi suoi…” (Di sabato 18 luglio 2020) In questo periodo, di Sinisa Mihajlovic si è parlato molto. La malattia, combattuta da grande guerriero come da sua abitudine, il battibecco con Caressa, le battute con Gattuso e il sogno – rimasto tale – Ibrahimovic. E pensare che, prima della grande amicizia attuale tra i due, era stato un litigio in campo a farli conoscere. Stagione 2004-2005, Sinisa in nerazzurro e Zlatan in bianconero. dopo uno scontro di gioco, lo svedese colpì con una testata il serbo e si prese tre giornate di squalifica. A raccontare quell’episodio, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è il mattatore di quel match: Julio Cruz. L’attaccante, allora all’Inter, con una zuccata decise la sfida per 0-1 in favore della sua squadra. “Battemmo la Juventus a Torino con un mio colpo di ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Julio #Cruz e il retroscena con #Mihajlovic: 'Arrivammo a litigare dopo due o tre colpi suoi...' - - sciantokescia : RT @agostinomela: Abbiamo tre attaccanti fenomenali, ci serve una quarta punta per completare l'organico. Un giocatore tipo Julio Cruz: fis… - agostinomela : Abbiamo tre attaccanti fenomenali, ci serve una quarta punta per completare l'organico. Un giocatore tipo Julio Cru… -

Ultime Notizie dalla rete : Julio Cruz Julio Cruz e il retroscena con Mihajlovic: “Arrivammo a litigare dopo due o tre colpi suoi…” CalcioWeb Cruz e quella testata di Ibra a Miha: “Due tipini tosti...”

Julio Ricardo Cruz, per tutti El Jardinero, oggi è in Argentina “e ancora in quarantena. Situazione non facile...”. Idolo e bomber di interisti, bolognesi e laziali, Cruz è colui che mise il sigillo a ...

Tre pugili cubani guidano il ranking mondiale dell’AIBA

I pugili cubani Andy Cruz (63 chilogrammi), Lázaro Álvarez (60) e Julio César La Cruz (81), appaiono alla guida del ranking mondiale redatto dall’Associazione Internazionale di Pugilato (AIBA). Il mas ...

Julio Ricardo Cruz, per tutti El Jardinero, oggi è in Argentina “e ancora in quarantena. Situazione non facile...”. Idolo e bomber di interisti, bolognesi e laziali, Cruz è colui che mise il sigillo a ...I pugili cubani Andy Cruz (63 chilogrammi), Lázaro Álvarez (60) e Julio César La Cruz (81), appaiono alla guida del ranking mondiale redatto dall’Associazione Internazionale di Pugilato (AIBA). Il mas ...