Iuliano: «Se fossi la Juve avrei più paura dell’Atalanta che dell’Inter» (Di sabato 18 luglio 2020) Iuliano: «Inter? Juve, io avrei più paura dell’Atalanta». Le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero sulla corsa scudetto Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport. SCUDETTO – «L’Atalanta è la squadra di cui avrei più paura perché non ti perdona niente. Anzi, ha perdonato qualcosa alla Juve perché aveva giocato meglio. È quella che fisicamente e mentalmente sta meglio di tutte. E ha una grande rosa, anche numericamente». SARRI – «Secondo me non ha colpe, anche se le responsabilità poi ricadono sempre sull’allenatore. (…) Non trovo giusto ... Leggi su calcionews24

Iuliano avverte la Juventus: “Attenta all’Atalanta. Ma il margine è buono”

Mark Iuliano, ex difensore della Vecchia Signora, si sofferma su questa situazione ai microfoni di Tuttosport: “Sempre meglio essere inseguiti perché vuol dire che sei davanti in classifica. Poi certe ...

