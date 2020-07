"Inter, la tovaglia no!", tifosi nerazzurri contro la nuova seconda maglia approvata dal club (Di sabato 18 luglio 2020) "Inter, no: la tovaglia no!". Di spalla l'edizione odierna di Tuttosport pone l'accento sulla pessima accoglienza ricevuta dalla nuova seconda maglia dell'Inter, le cui prime immagini sono trapelate nelle ultime ore. Leggi su tuttonapoli

