Grande Fratello, colpaccio per Alfonso Signorini: arriva Simona Ventura? (Di sabato 18 luglio 2020) Simona Ventura dopo la recente delusione è pronta a passare a Mediaset, per lei potrebbe esserci il Grande Fratello 5, colpo grosso per Signorini? foto facebookSimona Ventura, come le colleghe Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini, si è vista estromettere dalla Rai, almeno per il momento. Sembrava infatti che la nota conduttrice avrebbe presto preso le redini del talent show The Voice Of Italy. Il programma si farà, ma con una versione over che vedrà alla guida Antonella Clerici e, per una sola puntata, Maria De Filippi, una scelta questa che ha fatto molto discutere. Lucio Presta, il manager delle star, è intervenuto sulla questione affermando che niente era ancora perduto e che si sveleranno nei prossimi mesi ... Leggi su chenews

