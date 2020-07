GP Ungheria: Hamilton devastante, 90 pole in carriera. Passi in avanti per la Ferrari (Di sabato 18 luglio 2020) pole numero novanta in carriera. Numeri sempre più devastanti per un Lewis Hamilton da urlo anche al Gran Premio d’Ungheria. Dopo aver dominato la scena in Stiria sul bagnato, il britannico della Mercedes si ripete anche sul tracciato asciutto dell’Hungaroring stampando il nuovo record della pista in 1’13″447. Un Hamilton senza avversari per una Mercedes senza avversari: l’unico a tenergli testa, infatti, è stato Valtteri Bottas che spinge giro dopo giro ma alla fine della Q3 chiude con appena un decimo di distacco. Perfezione, è questa la parola chiave per Hamilton: “Bottas non mi rende la vita facile e per batterlo richiede la perfezione assoluta nel giro secco – ha spiegato il pilota campione del mondo -. È molto ... Leggi su sportface

