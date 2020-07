Ghost of Tsushima non ha un sistema di lock-on dei nemici e gli sviluppatori svelano il perché (Di sabato 18 luglio 2020) Ghost of Tsushima, come avranno sicuramente scoperto i giocatori in questi giorni, non possiede una meccanica di lock-on: questo significa che non è possibile agganciare un nemico e focalizzarsi su di esso. Bisognerà tenere costantemente d'occhio tutte le direzioni e aspettare il momento opportuno per attaccare i nemici che compiono per primi un passo falso.In un'intervista di GameSpot con il narrative director Nate Fox, ci è stato rivelato che esiste un chiaro motivo per cui il lock-on non esiste nel gioco:"Lavorando al combattimento del gioco, abbiamo visto numerosi film di samurai che, ovviamente, sono stati grande fonte d'ispirazione per Ghost of Tsushima. I guerrieri di quei film dovevano alterare la loro attenzione fra un nemico e un altro in ... Leggi su eurogamer

