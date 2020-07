Gasperini: «Parlare di scudetto è eccessivo. Psg? Troveremo giocatori con qualità superiori» (Di sabato 18 luglio 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Verona Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Verona. Le sue parole. MATCH – «Non è un’occasione persa. Possiamo arrivare in Champions League. Ci manca un punto e non sappiamo se la Roma le vincerà tutte. Dobbiamo valutare questa gara contro una squadra che sta bene e aveva voglia di giocare contro di noi dopo una gara in cui si sono lamentati molto. Abbiamo giocato per la prima volta alle 17 quando fa molto caldo. C’è anche l’avversario da valutare. Nel primo tempo ci è mancata lucidità e freddezza. Nel secondo tempo siamo andati in vantaggio, ma loro hanno reagito. Potevamo reggere un po’ di ... Leggi su calcionews24

