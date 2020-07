Elettra Lamborghini, brutta disavventura con lei: i fan devono starle lontano (Di sabato 18 luglio 2020) Questo articolo Elettra Lamborghini, brutta disavventura con lei: i fan devono starle lontano è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini è stata protagonista di una brutta disavventura mentre si trovava in spiaggia in mezzo ai suoi fan: interviene la sicurezza. brutta, bruttissima disavventura per Elettra Lamborghini che, come sappiamo, attira sempre tantissime persona attorno a sé ovunque vada. Purtroppo, però, come sappiamo questo non è propriamente il periodo giusto per creare assembramenti a … Leggi su youmovies

is4bellecms : io che ringrazio dio di avermi messo nel mio cammino l'unica ed inimitabile elettra lamborghini mamma mia ragazzi è… - alfredoferrante : Il @fattoquotidiano informa i suoi lettori che @ElettraLambo ha trovato dei sex toys come benvenuto in un hotel e c… - irinaanatellaa : RT @officialMorris: #Trinidad di Alessio BERNABEI é’ un mix di MUSICA di Elettra Lamborghini e Caldo Caldo Caldo di Carrano Migliacci di No… - pagliarenzo1 : Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA (Official Video) - SoStaySweet1 : @blvesparkles John Cena,Rudy Zerbi ed Elettra Lamborghini non approvano questo elemento -