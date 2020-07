E’ incredibile, l’Estate ingolfata per una settimana (Di sabato 18 luglio 2020) Farà fresco. Semmai avessimo necessità di ulteriori conferme beh, stamattina le abbiamo. Il clima dei prossimi 7 giorni, così come le condizioni meteo, avranno poche peculiarità dell’Estate a cui tutti c’eravamo abituati. Anzi, volete sapere qualcosa di più? Se date un’occhiata alle previsioni inerenti le temperature vi renderete conto che fino al 26-27 luglio potremmo avere temperature inferiore alle medie climatologiche. Sì, avete letto bene: anomalie negative. Abbiamo già trattato l’argomento mostrandovi le mappe ad hoc, quindi in virtù del fatto che non è cambiato nulla sarebbe superfluo affrontare nuovamente quell’argomento. Estate ingolfata… Qui vogliamo soffermarci su altri elementi, ovvero sulle stranezze di luglio. Non che ci stia stupendo, ... Leggi su meteogiornale

