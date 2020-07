Dolore per Andrea Iannone, non può farsene una ragione: lo sfogo (Di sabato 18 luglio 2020) Andrea Iannone ha espresso tutto il suo rammarico e Dolore sui social, il campione di Moto Gp sta attraversando un periodo molto difficile. Instagram @AndreaIannoneUn mese fa Andrea Iannone e il suo team hanno fatto ricordo alla Corte Disciplinare della FIM ma ad oggi la decisione del Tas non è stata ancora presa. Iannone non sa quanto ancora dovrà aspettare prima di tornare in sella alla moto: “Andrea si è dimostrato innocente, noi dobbiamo aspettarlo, ma il fatto che non ci siano delle date fisse per i prossimi step è molto strano” ha fatto sapere l’amministratore delegato di Aprilia. Dolore per Andrea ... Leggi su chenews

mante : Io fra i leghisti ignoranti che autenticamente considerano i migranti una minaccia alle loro vite e i progressisti… - graziano_delrio : Un’immagine, un monito, un insegnamento: non dimenticare il dolore di migliaia di donne e uomini, ma costruire un f… - marcodimaio : Sono parole vergognose, indegne per una persona che siede nelle istituzioni e le deve rappresentare. Il #M5S prenda… - Giuls261 : 'Io ho una piaga che non si chiuderà mai più. Ho i miei silenzi, i miei incubi, le mie depressioni. Continuo ancora… - mendezful : @Captaivn a me non ha fatto per niente male, però il costato è sicuramente un punto in cui molti provano dolore/fastidio -

Ultime Notizie dalla rete : Dolore per Sclerosi multipla, individuati nuovi bersagli cellulari per il dolore Sky Tg24 Le segnatrici, il tocco che può salvare e quello che può uccidere

Valentini torna in libreria con un thriller sul potere dell'indagine che si accompagna - e si scontra - con quello del sovrannaturale sullo sfondo di un Appennino oscuro e suggestivo Chi sono le segna ...

Ostia, caso di coronavirus in uno stabilimento: chiusi temporaneamente ristorante e il lido

Dopo i casi di Fiumicino all'Indispensa Bistot e al chiosco Spuma, questa volta è un locale di Ostia ad essere scenario di un contagio. Un dipendente del ristorante all'interno dello stabilimento La V ...

Valentini torna in libreria con un thriller sul potere dell'indagine che si accompagna - e si scontra - con quello del sovrannaturale sullo sfondo di un Appennino oscuro e suggestivo Chi sono le segna ...Dopo i casi di Fiumicino all'Indispensa Bistot e al chiosco Spuma, questa volta è un locale di Ostia ad essere scenario di un contagio. Un dipendente del ristorante all'interno dello stabilimento La V ...