Carl Schmitt e la Spagna franchista: una "ragion di Stato sovrana" (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug – Testimonia Utrera Molina, esponente di punta della Rivoluzione conservatrice spagnola e del Franchismo ortodosso, che di fronte alla sovversione del '68, vista immediatamente dagli ideologi del Movimiento Nacional come sintesi del neomarxismo e del peggior americanismo, il generalìsimo Franco identificò nella rivoluzione legale mondiale guidata dal "Socialismo nichilista" la ideocrazia di base di europeismo e occidentalismo. La Spagna falangista, guidata secondo Preston dalla Destra "catastrofista" sino al 1975, avrebbe dovuto ergersi ad avanguardia politica e culturale della nuova Crociata dell'anti-'68 e dell'anticatastrofismo, in continuità storica con l'Alziamento del 18 Luglio '36. Tali tesi sono sorprendentemente simili a quelle teorizzate da

Come scrive Carl Schmitt "la democrazia è una forma essenzialmente politica, mentre la giurisdizione invece è essenzialmente non politica, poiché dipende dalla legge generale… in uno Stato democratico ..."