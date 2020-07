Cagliari Sassuolo 0-1 LIVE: la sblocca Caputo (Di sabato 18 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sassuolo 0-1 MOVIOLA 12′ Gol di Caputo – Colpo di testa su azione d’angolo dopo una deviazione di un difensore del Cagliari e neroverdi avanti. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Sassuolo 0-1: risultato e tabellino MARCATORI: 12′ Caputo (S) Cagliari (3-4-3): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, ... Leggi su calcionews24

SkySport : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A - usaspor45131611 : Cagliari vs Sassuolo | Serie A in diretta - rfutbol : Tarjeta amarilla: A. Carboni. Cagliari - Sassuolo (min. 23) #Cagliari #Sassuolo #SerieA - BrianBernardoni : RT @6ixSideCalcio: Ciccio Caputo gives Sassualo the lead?? #Sassuolo 1-0 #Cagliari #SassuoloCagliari #SerieA - violamad79 : Lo ripeto: il cagliari è una squadra imbarazzante. Arrivata a 40 punti gioca alla viva i' parroco. Peccato siamo gi… -