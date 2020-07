Asl AT: attivato il servizio di ritiro Referti on Line (Di sabato 18 luglio 2020) A questo punto basterà effettuare l'accesso all'indirizzo web http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/798-ritiro-Referti o digitando sul motore di ricerca 'Sistema Piemonte ritiro ... Leggi su gazzettadasti

In un’ottica di semplificazione e agevolazione dei servizi al cittadino è attivo il servizio di ritiro Referti on Line, ROL, che, garantendo l’assoluta privacy dell’utente, consente di visionare ...(Teleborsa) - Da sabato 18 luglio in Toscana le Asl presideranno gli aeroporti di Pisa e Firenze ... e dovrà effettuare 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, in base al Dpcm.