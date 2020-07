Spal, furia Di Biagio: "Su Strefezza rigore tutta la vita, potrei fare una lista..." (Di venerdì 17 luglio 2020) Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha così commentato la sconfitta interna contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "Normale che stasera, per tanti motivi, avevi qualche stimolo in più. Leggi su tuttonapoli

infoitsport : Spal-Inter, Di Biagio è una furia contro l'arbitro: 'Andiamo via?' - Redblack100x100 : RT @sportface2016: MOVIOLA #SpalInter | Contatto #Strefezza-#Handanovic, era rigore? Furioso #DiBiagio: 'Dobbiamo andarcene?' https://t.co… - sportface2016 : MOVIOLA #SpalInter | Contatto #Strefezza-#Handanovic, era rigore? Furioso #DiBiagio: 'Dobbiamo andarcene?' -

Ultime Notizie dalla rete : Spal furia

CalcioMercato.it

Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL, ha così commentato la sconfitta interna contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "Normale che stasera, per tanti motivi, avevi qualche stimolo in più. Peccato, ...Polemiche nel finale del primo tempo quando la SPAL reclama un rigore per fallo di Handanovic su Strefezza. Conte cerca di calmarlo. Polemiche a Ferrara dove negli ultimi minuti del primo tempo, sul ...