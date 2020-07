Rogue Legacy 2 rinvia il suo accesso anticipato (Di venerdì 17 luglio 2020) Rogue Legacy 2, il sequel del superbo platform esplorativo Rogue-lite in stile Castlevania di Cellar Door Games, sarebbe dovuto arrivare su Steam ed Epic Games Store in accesso anticipato la settimana prossima. Lo studio di sviluppo in una dichiarazione ha affermato di aver posticipato la data al 18 agosto."Durante la stabilizzazione del gioco per il lancio, ci siamo imbattuti in alcuni problemi minori, ma soprattutto, alcune funzionalità sono state così vicine al completamento che abbiamo dovuto assolutamente testare", ha scritto lo studio in un annuncio. "Questo significa più contenuti, più stabilità, ma un rinvio dell'accesso anticipato".Lo studio prevede di rilasciare la versione 1.0 verso l'anno prossimo, ma tutti gli ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #RogueLegacy2, rinviato l'accesso anticipato. -

Ultime Notizie dalla rete : Rogue Legacy Rogue Legacy 2: Cellar Door Games rimanda l'Early Access | News The Games Machine Rogue Legacy 2: Cellar Door Games rimanda l'Early Access

Cellar Door Games si è vista costretta a rimandare la data d’inizio dell’Early Access per Rogue Legacy 2, che sarà quindi spostata al 18 agosto. Un post su Twitter ha chiarito cosa ha portato a questa ...

Neon Abyss Recensione: un frenetico roguelite cyberpunk

Fra le mode dello scorso decennio più dure a morire, bisogna senz'altro menzionare una certa fissazione, da parte delle software house videoludiche, per i cosiddetti roguelike. Per chi non ne fosse a ...

Cellar Door Games si è vista costretta a rimandare la data d’inizio dell’Early Access per Rogue Legacy 2, che sarà quindi spostata al 18 agosto. Un post su Twitter ha chiarito cosa ha portato a questa ...Fra le mode dello scorso decennio più dure a morire, bisogna senz'altro menzionare una certa fissazione, da parte delle software house videoludiche, per i cosiddetti roguelike. Per chi non ne fosse a ...