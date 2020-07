Probabili formazioni Milan Bologna: Ibra in campo dal 1′ (Di venerdì 17 luglio 2020) Probabili formazioni Milan Bologna: Ibra in campo dal 1′. Le possibili scelte di Pioli e Mihajlovic per il match di Serie A 34esima giornata di Serie A, che tra le altre offre la sfida tra il ritrovato Milan di Pioli e il Bologna di Mihajlovic, che sogna ancora un posto in Europa. Ecco le Probabili formazioni della sfida, che si giocherà sabato 18 luglio alle 21.45. COME ARRIVA IL Milan – Ottimo periodo per il Milan, che arriva da tre vittorie consecutive, l’ultima in rimonta contro il Parma. Contro il Bologna Pioli non potrà avere a disposizione gli infortunati Castillejo, Leo Duarte, Musacchio e Paquetà, che dunque salteranno la ... Leggi su calcionews24

Laurezio : Genoa-Lecce, pronostico della 34° giornata di Serie A, 19-07-2020 info e probabili formazioni #genoalecce… - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Leganes-#RealMadrid - infoitsport : Milan-Bologna, probabili formazioni: molti cambi per Pioli - infoitsport : Milan-Bologna, probabili formazioni: Rebic dal primo minuto - taake81 : #SerieC - Dopo 65 anni #Bari e #Carrarese si ritrovano di fronte. In palio c'è la finale #playoff : la presentazion… -