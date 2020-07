Omicidio Divino Amore, sospettato è vicino casa della vittima (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – Erano vicini di casa il 48enne ucciso questa mattina in via Sparanise, davanti al portone della sua abitazione, e l’uomo che in questo momento si trova nella caserma dei carabinieri del Divino Amore a Roma. Il soggetto, sospettato del delitto, viene ascoltato in questi minuti dagli investigatori dell’Arma. A quanto emerge, l’Omicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite tra i due. Leggi su romadailynews

CiaoKarol : Roma. Omicidio in pieno giorno, uomo ucciso davanti il portone di casa: Choc a Roma. Uomo ucciso davanti il portone… - UBrignone : RT @tempoweb: #Omicidio choc a #Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola #carabinieri #divinoamore - Notiziedi_it : Omicidio al Divino Amore, 48enne ucciso a colpi di pistola davanti casa - infoitinterno : Roma, omicidio in strada al Divino Amore: uomo di 48 anni ucciso a colpi di pistola fuori casa. Fermato un uomo - infoitinterno : Roma, omicidio in strada: uomo freddato vicino alla sua casa in zona Divino Amore -