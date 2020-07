Montalbano torna in tv nel 2021 con Il metodo Catalanotti (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - La nuova storia già girata, 'Il metodo Catalanotti', sarà trasmessa nel 2021 come previsto dai palinsesti Rai e si spera che non sia l'ultima. Si addensano infatti nubi sul ... Leggi su corrieredellosport

Si addensano infatti nubi sul futuro di Montalbano in tv, e non ha sciolto il dubbio l'ad Fabrizio Salini neanche in occasione dell'anniversario della morte del papà letterario Andrea Camilleri, di ...

Quale futuro per Montalbano in TV?

La nuova storia già girata, «Il metodo Catalanotti», sarà trasmessa nel 2021 come previsto dai palinsesti Rai presentati ieri. Si spera che non sia l’ultima, ma non è detto. Si addensano infatti nubi ...

Si addensano infatti nubi sul futuro di Montalbano in tv, e non ha sciolto il dubbio l'ad Fabrizio Salini neanche in occasione dell'anniversario della morte del papà letterario Andrea Camilleri, di ...