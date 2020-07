Milan e Inter su PES 2021 non si chiameranno così: ecco i nomi (Di venerdì 17 luglio 2020) Nessun accordo tra il Milan , l' Inter e PES , il videogioco per console per gli amanti del calcio, e quindi le due squadre non presteranno il loro nome ufficiale alla Konami, la casa che produce Pro ... Leggi su corrieredellosport

capuanogio : Mancano 5 giornate alla fine del campionato, ecco come finirebbe la #SerieA se tutti tenessero la stessa media punt… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - pisto_gol : Il Milan ha la rosa più giovane per età media della serieA: 24.5 anni, Lazio, Atalanta e Inter si equivalgono-rispe… - LEBBY4EVER : RT @andreavianel: Avevo qualche perplessità sulla nuova maglia del Milan. Poi ho visto quelle dell'Inter - milansette : Mercato Inter: il Milan dice no, salta lo scambio -